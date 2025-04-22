三星DDR4傳停產 記憶體股人氣紅不讓、2檔三天飆3成

三星傳停產DDR4，預計12月進入EOL階段，目前記憶體模組廠陸續轉向認證及採購台系記憶體業者，記憶體族群近日量價皆火，22日南亞科（2408）、華邦電（2344）、品安（8088）霸榜台股人氣前三，品安股價再觸漲停、南亞科一度突破40元關卡，帶動宇瞻（8271）、商丞（8277）等也紛紛走揚。

其中，南亞科不到10:40成交量已突破22萬張，穩坐台股人氣王寶座，以目前最高價41.2計算，三天漲幅已達28%，輕鬆拿回5日線、10日線、季線、月線；品安連3日閃紅燈，以漲停價32.9元計算，三天漲幅已近33%，直接飛過年線，成交量有望連3天都突破10萬大張；華邦電漲幅相對較小，以目前盤中最高價16.25元計算，近三天累計漲幅約5.5%，但成交量也有望連3天突破10萬大張。

產業面上，記憶體大廠持續產能調整，供應鏈傳出，三星近期已發函給OEM客戶，針對DDR4模組將於2025年底進入產品壽命結束（EOL），且最後訂購日期訂於6月上旬。儘管三星不評論市場傳言，但多家供應鏈指出，日前已收到三星正式發出EOL通知函，多款8GB、16GB DDR4 SODIMM或UDIMM模組等即將進入停產，最後出貨日期為12月10日。

而目前記憶體模組廠陸續轉向認證及採購南亞科、華邦電等台系記憶體業者。業者透露，由於各家原廠謹慎控制產能，原本就預期今年第2季合約價可望順利調漲，加上近期川普關稅高度不確定性，下游系統業者瘋搶在90天內備貨，整體出貨力道強勁，第2季急單成長顯著，可望推升台系記憶體廠以及多家記憶體模組業者第2季營運超預期。

但業界也指出，美國關稅政策多變，市場提前拉貨可能埋下隱憂，甚至影響下半年出貨面臨旺季不旺的可能，但目前也只能邊走邊看，積極應對不確定風險。