台積電股價回測820元 關稅干擾半導體景氣待客戶釋疑

台積電（2330）24日早盤股價開低回測820元關卡，市值降至約21.24兆元。法人關注，關稅干擾半導體景氣，實際對後續下半年市況待客戶群本周財報周開始陸續釋疑。

法人分析，雖然台積電第2季展望優於預期，但大環境圍繞著關稅不確定因素干擾，造成投資信心不足，本周開始美股財報周由特斯拉、Google、英特爾、亞馬遜等先登場，預期對於關稅與市況看法會更明朗。

台積電先前法說會上重申預計AI加速器業務營收在2025年將會持續增加1倍，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦。台積電當時表示現在談論下半年業績為時過早，法人認為，外部關稅不確定性仍高，台積2025年展望已包含美國對於H20與類似產品的禁令所帶來的潛在影響，持續關注關稅對終端需求的潛在影響。

法人也指出，近期美國新關稅政策下，將不利經濟成長，然台積電憑技術領先及差異化，再加上領先對手快速在美國建立新產能，從競爭力來看仍優於同業，惟仍須觀察關稅造成外部經濟景氣變化對於市場需求的潛在影響。