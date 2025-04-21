宇瞻、矽格要買庫藏股
記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（21）日公告，董事會決議今（22）日起兩個月內買回上限1,000張庫藏股，每股買回區間價32元至55元，以買回最高價55元計算，若買足1,000張，最高斥資5,500萬元。
宇瞻指出，此次庫藏股實施期間為4月22日至6月21日，預定買回股份占公司已發行股份總數0.78%，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。宇瞻昨日股價收43.3元，下跌1元。
展望後市，宇瞻認為，美國關稅政策不確定性仍在，可能影響供應鏈布局與市場價格，仍須審慎觀察。
IC封測廠矽格昨日同步公告，今日起兩個月內買回上限1萬張庫藏股，每股買回區間價50元至80元，以買回最高價80元計算，若買足1萬張，最多將斥資8億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言