宇瞻、矽格要買庫藏股

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（21）日公告，董事會決議今（22）日起兩個月內買回上限1,000張庫藏股，每股買回區間價32元至55元，以買回最高價55元計算，若買足1,000張，最高斥資5,500萬元。

宇瞻指出，此次庫藏股實施期間為4月22日至6月21日，預定買回股份占公司已發行股份總數0.78%，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。宇瞻昨日股價收43.3元，下跌1元。

展望後市，宇瞻認為，美國關稅政策不確定性仍在，可能影響供應鏈布局與市場價格，仍須審慎觀察。

IC封測廠矽格昨日同步公告，今日起兩個月內買回上限1萬張庫藏股，每股買回區間價50元至80元，以買回最高價80元計算，若買足1萬張，最多將斥資8億元。