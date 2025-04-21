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聯合報社論／號召倒閣最大正當性，在凸顯大罷免之邪惡

同欣電下修至120元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

里昂於最新報告中指出，同欣電（6271）的高階CMOS影像感測器（CIS）受惠自駕車加速發展的趨勢，但由於美國汽車關稅與總體經濟不確定性，目標價由150元下修至120元，評等維持「優於大盤」。

另外摩根士丹利（大摩）最近報告則是給予同欣電「中立」評等，目標價130元，大摩表示，同欣電2025年第2季的營收展望為季增穩健且溫和。

里昂指出，同欣電維持全年營收將呈現溫和年增的展望，其中，射頻元件受惠衛星與網通需求將有所提高，而陶瓷基板則因來自日本客戶的市占提升業務表現，預計將優於整體。

在汽車用CIS方面，同欣電預期今年出貨量將回升，尤其800萬畫素產品成長動能更強，反映先進駕駛輔助系統（ADAS）需求上升。也看好混合型產品未來銷售潛力，壓力感測器需求可能受惠於川普政策而增長。

至於關稅影響，里昂認為，同欣電直接出口至美國的比重不高，受到的直接衝擊有限，目前也尚未看到客戶調整訂單的情況。但里昂仍提醒到，美國25%汽車關稅以及總體經濟的不確定性，將進一步對同欣電的成長帶來壓力，特別是其有超過六成營收來自汽車應用。

大摩指出，同欣電計劃持續擴充其在菲律賓的產能，目標是使菲律賓的產能規模達到與台灣相當的水準。

同欣電 大摩 美國

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