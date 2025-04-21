敦陽科擁利多 業績喊衝

資訊系統整合商敦陽科（2480）去年每股純益7.5元，攀上23年來高點，今年來自亞馬遜AWS、Google及微軟，以及輝達等四大咖客戶業務持續熱轉，在資安、AI與混合雲等領域持續衝刺，伴隨輝達AI代工服務需求拉升，同時搭上DeepSeek崛起催動AI應用需求商機，2025年營收、獲利有望再上一層樓。

敦陽科積極發展策略性產品，投入資安、網路服務及整合應用、AI等高附加價值市場。敦陽科看好，今年深度學習、機器人等AI應用為發展重點，可望推升輝達AI代工服務需求提升。

敦陽科目前輝達AI代工服務主要客戶為大型企業、研究機構與學校，主要提供客戶算力租賃與訓練好的模型，透過訂閱模式，協助客戶在雲端、地端或混合雲等環境下，執行AI應用。

法人看好，隨著中國大陸AI新創DeepSeek帶動算力成本效益提升，將加速AI新創企業投入，催動更強勁的AI應用需求引擎，敦陽科可望受惠相關商機。

資安方面，敦陽科已深耕相關市場超過20年，去年與Palo Alto Networks合作，搭配新建的資安戰情室，推出新一代MDR（威脅偵測與應變）服務。敦陽科並與亞馬遜AWS、Google及微軟三大美系雲端服務大廠合作，衝刺混合雲服務動能，隨著三大公有雲業者相繼落地台灣，敦陽科營運也將同步受惠。

敦陽科指出，傳統製造業開始陸續導入AI，且在政府法令要求下，也開始重視資安問題，公司陸續協助客戶導入AI及資安建置，需求看旺。

敦陽科今年首季合併營收20.7億元，雖然季減7.34%，仍是歷年最旺的第1季，年增18.08%。去年在資安需求、AI點燃新科技應用，及企業IT架構朝向雲地兩端整合趨勢帶動下，全年稅後純益達7.98億元，年增1.9%，創近23年來新高，每股純益7.5元。