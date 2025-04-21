力特 Q1純益有望衝高

偏光片大廠力特（3051）今年首季受惠中國大陸車載拉貨強勁，單季營收4.57億元，年增20.6％，法人估計，隨營收規模衝高，加上新台幣及人民幣兌美元匯率走貶，業外匯兌收益加分，首季每股純益有望改寫四年同期最佳表現。

力特昨（21）日不回應法人預估的財務數字。力特昨天公告買回庫藏股結束，累計買回自家股票1,000張，執行率百分百，平均每股買回價格為27.38元，此次已買回股份總金額2,738萬元，累計已持有公司股份數量400萬股，累計已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率2.37％。

力特昨天股價收27.7元，上漲0.4元。

力特近年營運聚焦車載應用，降低消費性產品營收占比，累計第1季來自車載偏光半營收已近八成，並以中國大陸市場為主要市場，工控營收占比不到一成，消費性電子、電視及太陽眼鏡等營收約一成，相較之下，力特毛利率表現優於同業，去年全年毛利率36.75％，年增10個百分點。