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南電回神 第2季營收看增

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

農曆年節後，BT載板與PCB稼動率普遍提升。法人預估，PCB載板廠商南電（8046）今年第2季營收可望季增個位數百分比，至於ABF載板應用尚待復甦。南電首季財報尚未公布，法人維持損平至小賺的預期。

南電前三月累計營收為84.58億元，年增19.1%。法人日前預估，南電首季營運處於損平邊緣，預期是虧損約0.03元至小幅獲利，今年首季為谷底。

法人預估，本季南電自營運谷底復甦，隨PCB與BT載板稼動率提升，以及產品交換器800G等新應用的需求逐步成長，帶動營收獲利皆較首季改善。

BT載板方面應用，南電日前提到，針對異質晶片封裝發展趨勢，將開發新世代行動裝置的主機板、相機感測器等系統級封裝載板以及WiFi載板，積極因應汽車運算及5G通訊需求，量產車用處理器、車用網路系統及5G光通訊收發模組應用產品。

5G PCB 營收

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