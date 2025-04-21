法人：Touch Taiwan展關注兩重點 看好這幾家供應鏈

2025年Touch Taiwan展於上周正式結束，法人機構表示，其中有兩項重點值得關注，首先是Micro LED 應用為智慧顯示，其次則是電子紙新技術的75吋戶外數位看板，以及折疊彩色電子書閱讀器於今年第4季發表，具市場吸引力。正面看待 Micro LED 解決方案廠商錼創科技-KY創（6854），以及電子紙原料廠商元太（8069）和IC廠商天鈺（4961）。

法人指出，錼創展出Micro LED產品包含0.18吋專為AI 眼鏡設計的超小型顯示器，其小型光機可安裝於鏡架邊緣；公司亦展出高透明度微顯示器以及牆面隱形顯示器可應用於汽車中控台等需美觀的設計。估計Micro LED產值在 LED 市場占有率於2025年可達0.4%。

另外，電子紙方面，元太展出全彩電子紙 E Ink Marquee新技術的數位看板，此外，亦展出全球首款折疊彩色電子書閱讀器，由於仍有其他品牌廠開案中，具市場機潛力。供應鏈廠商如IC廠的天鈺、晶宏（3141）、聯合聚晶、晶門科等均展出電子紙相關產品，模組廠如振曜（6143）亦以電子紙數位看板為主要展品，友達（2409）的智能零售展區亦採若干電子紙方案；本中心預期友達子公司與元太合資電子紙模組廠估計第4季投產。