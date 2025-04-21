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里昂、大摩看同欣電 全年營收呈現溫和年增

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

里昂於最新報告中指出，儘管美國汽車關稅與總體經濟不確定性將進一步壓抑同欣電（6271）的成長，因此仍預期其在高階CIS（CMOS影像感測器）市場的地位，將使其受惠於自駕車加速發展的趨勢，但由於整體經濟的不確定性，目標價由150元下修至120元，評等維持「優於大盤」。

里昂指出，同欣電維持全年營收將呈現溫和年增的展望，其中射頻元件受惠於衛星與網通需求將有所提高，而陶瓷基板則是因為，來自日本客戶的市佔提升業務表現預計將優於整體。

另外摩根士丹利（大摩）同樣則是給予同欣電「中立」的評等，目標價130元，大摩表示，同欣電2025年第2季的營收展望為季增穩健且溫和。

產能方面，大摩指出，同欣電計劃持續擴充其在菲律賓的產能，目標是使菲律賓的產能規模達到與台灣相當的水準。若未來有需求，該產能也可作為延伸至美國市場的彈性擴產基礎。

同欣電 大摩 美國

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