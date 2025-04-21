矽格董事會決議買回庫藏股 預計買回的數量為10,000張
IC封測業廠矽格（6257）21日董事會決議買回庫藏股，預計買回的數量為10,000張，買回區間價格在50元至80元，以最高價格計算，最高上限買回庫藏股金額將斥資約8億元。
矽格公告內容指出，買回股份目的為轉讓股份予員工，預定買回的期間落在4月22日至6月21日，擬定買回之數量為10,000張，買回區間價格在50元至80元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。
矽格進一步說，買回方式是由自集中交易市場買回，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率落在2.07％。
矽格先前表示，由於多條產品線客戶晶片穩定供量，帶動營運表現穩健增長，惟美國新關稅政策勢將影響全球各國輸美貿易，對半導體後市影響如何，目前尚不確定，還有待觀察。
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