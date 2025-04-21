記憶體續強 南亞科穩坐人氣王、這檔第2根漲停到手

記憶體產業提前出現備貨熱潮題材續熱，台廠概念族群21日早盤人氣再升溫，南亞科（2408）開盤約1小時後，成交量輕鬆突破17萬大張，穩坐台股人氣王，股價同步急拉飛過月線，品安（8088）也快攻漲停29.95元，帶動威剛（3260）、創見（2451）、力成（6239）等隨之逆揚。

TrendForce最新調查，美國「對等關稅」政策的反覆已實質改變記憶體供需方操作策略。TrendForce觀察，第2季DRAM（含高頻寬記憶體HBM）與NAND Flash合約價預期有3％～8％的調漲空間，較原估值明顯擴大。

南亞科多頭聞訊大喜，連兩日爆量強攻，兩個交易日就收復全5日、10日線及月季線。

南亞科第一季季DRAM平均售價（ASP）季減低個位數百分比（1%至3%），但出貨量持續增加，銷售量季增高個位數百分比（7%至9%）。南亞科並持續精進技術，旗下10奈米級第二代製程（1B）投片已於第2季達到產能的1/3，16Gb 5600 DDR5產品也在上季開始交貨，速度6400的產品本季送樣中；此外，10奈米級第三代製程（1C）、第四代製程（1D）與客製化產線開發如期進行，將進一步強化競爭力。

品安上周五獲外資止步連3賣、回補買超265張，21日早盤股價拉第二根漲停、攻上29.95元，成交量放大至萬餘張，且漲停價仍有近6600張買單排隊。品安在記憶體模組及快閃記憶體代工上具備競爭優勢，尤以高效能產品見長，預期在AI、5G應用趨勢下，將持續拉動相關產品需求。