超微顯卡夯 帶旺台系鏈

外電報導，超微最新RX 9070 XT顯卡在歐洲銷量，比輝達同等級的RTX 5080新顯卡高十倍，法人看好，將助攻微星（2377）、技嘉、華碩、撼訊與華擎等台灣超微板卡夥伴營運。

業界分析，超微在歐洲顯卡銷量衝高，除了其出色的效能之外，也受益超微的庫存供貨相對順暢。尤其與輝達顯卡相比，超微的顯卡供貨更多，相較於輝達顯卡鬧缺貨、售價一路飆高，超微乘勢分食市場。

國內顯卡廠都看好後市。技嘉共同總經理林英宇之前指出，顯卡一直供不應求，市場需求強勁，個別市場有漲價與缺貨，第2季會愈來愈好。

微星董事長徐祥之前指出，從第2季開始，微星的舊款電競產品將大幅減少，該公司約有60%至70%的產品線將全面轉向新一代產品，預期帶動平均銷售單價（ASP）提升，同時有助毛利率。