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華凌攻工控應用 超給利
中小尺寸顯示方案供應商華凌（6916）衝刺PMOLED業務，鎖定工控市場應用，近期相關產品線產能利用率提升，毛利率也逐步向上，助攻業績。
華凌表示，公司核心產品為工控顯示器模組，不同於消費性電子產品快速變化，工控產品有長期穩定的特性，華凌深耕工控顯示器產業20餘年，提供完整且高品質的各式工控顯示器產品，是能同時提供STN、TFT、OLED及系統整合服務的顯示器製造商，滿足客戶一站式購足需求。
華凌認為，隨著5G通訊技術普及，AI及物聯網等新興應用技術發展，使得人機介面（HMI）需求日益增加，再加上電動車、充電樁等新產品百花齊放，預期將推升顯示器產品需求持續增加。
因應PMOLED業務需求，華凌多年前架設OLED面板產線，持續研發製造OLED顯示器產品，隨著OLED產品在工控、家用、車用、醫療等各式利基型應用產業滲透率放大，在研發團隊持續去瓶頸化及產線優化的努力下，華凌OLED面板產能稼動率逐漸提升，毛利率也呈現成長態勢，可望成為未來業績成長的動能。
法人指出，華凌具備提供領先同業的標準品型號及高度客製化能力，創造符合市場需求產品，隨著應用產業規模逐步擴大，營運規模成長可期。
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