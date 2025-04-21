電信三雄打詐 AI神助攻

AI加持，電信三雄左打駭客，右攻詐騙。中華電信（2412）監測，國內每日平均發生約35次DDoS攻擊，今年第1季阻絕62億次惡意網站。

台灣大觀察，DDoS攻擊最高單月偵測威脅次數為去年同期2.5倍，「反詐戰警」累計主動偵測3.1億個可疑網域。遠傳「防駭心守護」平均每月阻擋18億次風險網站連結、累積偵測偽基站400個。

近年駭客及詐騙集團都透過網路進行攻擊及詐騙行為，電信業者加緊投入AI等創新技術，積極防堵駭客攻擊及詐騙行為。

中華電信指出，DDoS攻擊頻率持續上升，全球攻擊次數年增53%，中華電信SOC團隊監測，國內每日平均發生約35次DDoS攻擊，去年9月與今年初，親俄駭客組織NoName057與RipperSec接連對台灣政府與企業發動攻擊，多個對外網站受影響，中華電信透過高效流量清洗技術，協助企業在最短時間內恢復正常運作。

此外，中華電信推出防駭守門員，透過針對惡意網域、網站的AI情資，去年阻絕62億次惡意網站，今年第1季突破35億次，年增一倍，資安客戶超過百萬。

台灣大表示，運用AI模型與資料庫辨識核心技術，打造反詐生態圈，建構八大資安產品。

台灣大觀察，DDoS攻擊手法日益精密，最高單月偵測威脅次數為去年同期2.5倍，推出「多層次DDoS防禦服務」，在骨幹網路層部署防護，搭配全天候流量偵測與清洗機制，能即時排除DDoS攻擊的威脅，「反詐戰警」從品牌端到個人用戶全面防護，累計主動偵測3.1億個可疑網域、幫助用戶示警超過1,500萬通騷擾或詐騙電話與簡訊。

遠傳以AI技術投入資安及打詐、防詐，全台首個AI預測詐騙自動偵測系統「打詐智靈」，今年第1季每月平均攔阻逾10萬通電話、5,000則簡訊，「防駭心守護」平均每月阻擋18億次風險網站連結、累積偵測偽基站400個。

遠傳SOC團隊監測，2024年DDoS攻擊每月平均約300次，年增1.75倍，遠傳DDoS流量清洗服務，於骨幹網路部署DDoS偵測與防禦設備，透過AI主動分析DDoS攻擊封包，並且將流量導致清洗設備做過濾，今年以來每月幫每家DDoS託管客戶阻擋五次攻擊。