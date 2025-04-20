四科技廠法說 將談展望

半導體廠聯電（2303）、譜瑞-KY（4966）、智原（3035），以及背光模組大廠瑞儀（6176）都將於本周舉行法說會，預期外界除了注意所公布的首季財報外，應當也會關注在美中持續對峙、美國新關稅政策未明的狀況下，各業者對於第2季、甚至是下半年的營運展望。

聯電將在4月23日舉行法說會，除公告今年首季的營運成果，也預估將釋出最新的產業市況看法。聯電先前預估，今年第1季受季節性因素影響，晶圓出貨將與上季持平，以美元計算的平均銷售價格（ASP）約季減4％至6%，產能利用率約七成。受南科地震影響，毛利率將跌破三成，但約維持25%以上。

展望2025年，聯電共同總經理王石表示，半導體市場有望迎來成長的一年，主要來自AI伺服器的強勁需求，以及智慧手機、電腦和其他電子設備中的半導體含量增加所驅動。

譜瑞-KY也將在4月23日召開法說會，該公司認為第1季營運成果將呈現淡季不淡，維持與2024年第4季相當的水準，業績表現穩健正向。

譜瑞-KY董事長趙捷認為，今年筆電出貨量可望成長個位數水準，而該公司的高速產品搶攻高階筆記型電腦市場，預期今年業績增幅可望優於筆電出貨量的成長水準。

智原將於4月22日召開法說會，預期將公布首季財報，並釋出對後續營運展望。該公司第1季合併營收74.37億元，年增幅度達1.88倍，季增幅度也達1.51倍，符合原先預期，並改寫單季業績紀錄。

智原先前提到，中國大陸積極發展AI ASIC晶片，委外釋出訂單看增，有望帶動委託設計NRE及先進封裝業務量成長，今年營運成長幅度上看四成，全年業績將挑戰創歷史新高。

瑞儀則於4月24日舉行法說會，將說明第1季營運成果及公司未來展望。包括近期時事、關稅議題及公司啟動海內外逾百億元的大擴產及投資作業等，估計會成為各界關注焦點。

瑞儀去年獲利表現創史上新高，但配息率確不如前二年，推估應該與瑞儀董事會日前核准創紀錄的資本支出預算案有關。瑞儀指出，將投資高雄前鎮科技產業園區、及竹南科學園區的新建廠房及購置機器設備，金額約達133億元。