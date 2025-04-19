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大買1.2萬張庫藏股露玄機？法人建議逢低布局這檔網通股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
中磊（5388）雖然第1季營運不如預期、第2季未見客戶提前拉貨效應，但法人預估全年營收逐季走揚態勢不變，加上日前決議買回1.2萬張庫藏股，建議投資人將眼光放遠，逢低進場布局。圖／AI生成
中磊（5388）雖然第1季營運不如預期、第2季未見客戶提前拉貨效應，但法人預估全年營收逐季走揚態勢不變，加上日前決議買回1.2萬張庫藏股，建議投資人將眼光放遠，逢低進場布局。圖／AI生成

中磊（5388）雖然第1季營運不如預期、第2季未見客戶提前拉貨效應，但法人預估全年營收逐季走揚態勢不變，加上日前決議買回1.2萬張庫藏股，建議投資人將眼光放遠，逢低進場布局。

法人分析，中磊目前產能分布為菲律賓60%、中國大陸20%、印度20%，其中，美國客戶訂單大多由菲律賓出貨，目前客戶相較於其他同業並未積極趁90 天拉貨，預估第2季營收季增逾20%，年增低個股數百分比。

中磊日前宣布買回1.2萬張庫藏股，法人表示，過去經驗顯示公司祭出庫藏股時機幾乎都選在長線相對適合投資位置，考量關稅問題偏向短期干擾，美國客戶能選的網通代工廠有限，最終高市占率的台廠應仍可享有合理利潤，長線在家用網通市場市占率增加的趨勢不變。

中磊 庫藏股

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