LED族群 搶植物照明商機

隨全球溫室與垂直農場需求回溫，LED植物照明市場顯著復甦，台灣LED供應鏈帶來新成長動能。國內LED龍頭富采投控（3714）將植物照明視為重點項目，旗下晶電亦為關鍵晶片供應商。

富采去年該業務已有雙位數成長，今年看好需求穩定，近日Touch Taiwan展會上展示多元應用，凸顯集團整合實力。

封裝大廠億光、專注高功率LED的艾笛森等上市櫃公司，亦憑藉其在LED封裝、晶片、模組或利基應用上的專長，提供不同光譜配方與高光效解決方案，搶攻植物照明商機。

研調機構TrendForce預估，2024年LED植物照明市場規模達13.15億美元，受惠於LED光效提升、節能效益顯著、可調光譜技術成熟，以及各國對在地化糧食供應鏈與新興農業科技投入增加，市場將持續增長。預測2029年全球LED植物照明市場規模可望成長至20.56億美元，2024至2029年複合成長率達9.4%。

報告指出，目前溫室大棚應用仍占市場六成以上，主要由高功率LED替換傳統HPS燈具需求帶動。

中小型垂直農場因在地化、高經濟作物種植需求提升，成長潛力更受矚目，其市場規模年複合成長率估計可達13.1%，成為LED廠商競逐焦點。