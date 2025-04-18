新iPad開賣 電信三雄拚場

蘋果全新2025 iPad Air、iPad近期上市，電信三雄陸續開賣，遠傳（4904）率先今（19）日開賣，中華電信、台灣大則為21日開賣。業界指出，關稅戰「漲價預期」心理帶動iPhone系列手機買氣，新款iPad買氣也受關注。

外媒報導，川普關稅政策恐影響iPhone系列手機及iPad售價，不僅影響美國市場，更恐牽連全球售價，市場也盛傳，蘋果執行長庫克私下向美國商務部等官員，說明關稅對於iPhone價格的影響。

在一片漲價預期心理中，引發民眾購買熱潮，台灣電商momo、網家PChome 24、Yahoo奇摩購物以及通訊實體通路觀察，買氣的確明顯增溫，網家更公布iPhone系列手機銷售量較去年同期成長四成。

電信端則觀察，iPhone系列手機近期買氣成長四至五成，蘋果2025 iPad Air、iPad主打效能升級不加價，後續買氣是否受「漲價」預期心理帶動銷售表現，也密切關注。

中華電信表示，搭配精采5G月繳1,399元，綁約36個月，全新2025 iPad Air 11吋5G版（128GB）專案價10,890元，中華電信VIP客戶續約購機最高折5,000元，只要5,890元即能入手、全新2025 iPad（Wi-Fi） 128GB搭配上述資費，最低零元起。

遠傳宣布全新iPad 11吋與iPad Air系列，搭配遠傳心5G指定方案，月租最低599元即可升級新款iPad；搭配月租1,399元專案，全新iPad入手價零元起；台灣大也宣布，全新iPad Air搭配台灣大指定月租1,399元專案，零元帶走。