PCB廠 推進東南亞布局

印刷電路板（PCB）族群東南亞布局按部就班推進，PCB龍頭臻鼎（4958）、載板龍頭欣興、華通、金像電、健鼎、台光電等廠商目前相關布局正常。業者表示，當初因應客戶需求與強化供應鏈韌性往東南亞發展，目前接單、出貨以及擴廠進度皆正常。

業者說，台廠主力中高階PCB領域屬於較多客製化產品，客戶不會貿然亂下單或是趕進度，從生產周期來看提前囤貨沒意義，目前整體接單生產都正常，東南亞布局也維持先前計畫。

華通昨日表示，泰國廠投資按原訂計畫執行，因應客戶需求持續衝刺產能滿載目標。台商車用PCB龍頭廠健鼎提到，第2季和首季市況差不多，擔心關稅影響全球景氣，下半年持續觀察。

業界指出，從目前關稅數字來看，已經無所謂低關稅區域，就算日本與南韓關稅低於台灣但但日本與南韓PCB載板廠商多數已陸續淡出當地市場製造，也轉往馬來西亞、泰國等地。

臻鼎先前指出，面對美國關稅政策帶來全球局勢不確定性，對終端消費市場成長動能影響需進一步觀察。將持續強化全球布局與供應鏈韌性，隨時做好因應政策變化與市場波動的準備，確保穩健的營運表現。

臻鼎泰國新廠第一期按進度推進，下半年小幅量產，公司積極投入資源與開發新產品，爭取泰國產能投產後順利切入更多一線客戶。

欣興、金像電也提到，泰國廠布局按照原先計畫推動中。按照計畫，兩家公司皆將在今年內開出泰國廠產能，並持續評估依據需求進一步擴充當地產能。

台光電日前重申馬來西亞產能擴充按照計畫進行。2025年因應AI市場強勁需求，維持一季一個廠開出新產能的方向。