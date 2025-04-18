京元電2025年營收看增雙位數

測試大廠京元電（2449）受惠於AI、HPC需求暢旺下，高階測試需求增溫，法人預期AI先進封測占營收比重將由2024年的15%，提升至2025年25%，在美系GPU晶片客戶晶片出貨量逐季提升下，今年營收有望年增達雙位數以上。

京元電今年3月營收26.44億元，月增15.6%、年增24.2%，站上近兩年高點；第1季營收73.15億元，季增0.2%，年增22.3%，為近四年以來新高。

京元電認為，HPC和AI需求持續增長，其他應用庫存已在健康水位，車用市場仍在去化庫存。以AI和高效能運算HPC需求增長態勢明確下，正向看待今年AI相關業務比重將持續提升，公司將擴充產能滿足客戶需求。京元電2025年資本支出將年增68.5%至233億元，其中75%為購置設備需求，如測試機台、測試分類機台、探針卡耗材等。

關於海外投資，京元電認為，前往美國與東南亞是不同的投資模式，美國主要是因應先進製程、先進封裝所應用的國防安全產品，東南亞則考慮多個地點，馬來西亞也是評估地區之一。

法人預計京元電伴隨美系GPU晶片客戶晶片出貨量有望逐季增加，將推升2025年AI先進封測需求攀升，有關成品測試（FT）、預燒（burn-in）測試產能提高一倍以上，AI先進封測將成為京元電今年營收的成長動能，且在營收占比上，將自2024年15%拉升至2025年25%，同步挹注全年營運可望年增逾三成以上，毛利可望走揚。

京元電昨日股價收在82.8元，上漲1.1元；籌碼面上外資連續賣超五天，國內自營商力挺，連續買超三天。