快訊

黃呂錦茹涉「罷雙吳」連署作假檢方聲押失敗 裁定無保請回

鋒面接近午後雷雨開炸 吳德榮：下周二可望創今年最高溫 熱如「盛夏」

川普鬆口：對陸關稅可能降低 外媒指美中高層交流不順暢

京元電2025年營收看增雙位數

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

測試大廠京元電（2449）受惠於AI、HPC需求暢旺下，高階測試需求增溫，法人預期AI先進封測占營收比重將由2024年的15%，提升至2025年25%，在美系GPU晶片客戶晶片出貨量逐季提升下，今年營收有望年增達雙位數以上。

京元電今年3月營收26.44億元，月增15.6%、年增24.2%，站上近兩年高點；第1季營收73.15億元，季增0.2%，年增22.3%，為近四年以來新高。

京元電認為，HPC和AI需求持續增長，其他應用庫存已在健康水位，車用市場仍在去化庫存。以AI和高效能運算HPC需求增長態勢明確下，正向看待今年AI相關業務比重將持續提升，公司將擴充產能滿足客戶需求。京元電2025年資本支出將年增68.5%至233億元，其中75%為購置設備需求，如測試機台、測試分類機台、探針卡耗材等。

關於海外投資，京元電認為，前往美國與東南亞是不同的投資模式，美國主要是因應先進製程、先進封裝所應用的國防安全產品，東南亞則考慮多個地點，馬來西亞也是評估地區之一。

法人預計京元電伴隨美系GPU晶片客戶晶片出貨量有望逐季增加，將推升2025年AI先進封測需求攀升，有關成品測試（FT）、預燒（burn-in）測試產能提高一倍以上，AI先進封測將成為京元電今年營收的成長動能，且在營收占比上，將自2024年15%拉升至2025年25%，同步挹注全年營運可望年增逾三成以上，毛利可望走揚。

京元電昨日股價收在82.8元，上漲1.1元；籌碼面上外資連續賣超五天，國內自營商力挺，連續買超三天。

延伸閱讀

中美關稅戰升溫！深圳華強北出現漲價和囤貨　顯示卡一周內漲達1800元

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

關稅戰烽火下訪北京 黃仁勳見了中國副總理及梁文鋒

輝達執行長黃仁勳訪北京：盼續與中國合作

相關新聞

京元電2025年營收看增雙位數

測試大廠京元電（2449）受惠於AI、HPC需求暢旺下，高階測試需求增溫，法人預期AI先進封測占營收比重將由2024年的...

PCB廠 推進東南亞布局

印刷電路板（PCB）族群東南亞布局按部就班推進，PCB龍頭臻鼎（4958）、載板龍頭欣興、華通、金像電、健鼎、台光電等廠...

新iPad開賣 電信三雄拚場

蘋果全新2025 iPad Air、iPad近期上市，電信三雄陸續開賣，遠傳（4904）率先今（19）日開賣，中華電信、...

LED族群 搶植物照明商機

隨全球溫室與垂直農場需求回溫，LED植物照明市場顯著復甦，台灣LED供應鏈帶來新成長動能。國內LED龍頭富采投控（371...

台積電法說會後 陸行之拋出這個疑問

台積電（2330）法說會針對海外設廠對毛利率的稀釋問題提出說法，資深半導體產業評論家陸行之則是表示，「可惜的是分析師們都...

黃仁勳訪中、輝達股價續跌 台股「老 AI 們」表現如何？

美國政府對AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）銷往中國大陸的H20晶片實施出口管制後，輝達執行長黃仁勳一身正裝再訪中國大陸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。