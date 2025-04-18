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黃仁勳訪中、輝達股價續跌 台股「老 AI 們」表現如何？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳17日抵達北京訪問。圖／取自玉淵譚天
輝達執行長黃仁勳17日抵達北京訪問。圖／取自玉淵譚天

美國政府對AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）銷往中國大陸的H20晶片實施出口管制後，輝達執行長黃仁勳一身正裝再訪中國大陸，並表示希望繼續與中國大陸合作，輝達17日股價續跌2.93%，但緯創（3231）、聯發科（2454）等部分老AI個股仍在台積電（2330）護持下走揚。

其中，緯創盤中帶量突破季線，漲幅一度達約4%，表現最為搶眼；台積電法說多釋出正向消息，股價持穩高檔；鴻海（2317）也力甩連兩日頹勢，由黑翻紅；聯發科止步連3跌，盤中彈升約2%；但廣達（2382）、英業達（2356）等則相對疲弱。

美中關稅戰火升高之際，輝達執行長黃仁勳17日應邀訪問北京，據陸媒報導，中國大陸副總理何立峰在人民大會堂會見黃仁勳。黃仁勳表示，看好中國大陸經濟前景，願繼續深耕中國大陸市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。

對此，美國總統川普表示，一點都不擔心，並表示，「黃仁勳是很了不起的人，已經變成我的朋友，我知道他以國家為榮，很愛國，我一點都不擔心他」。

輝達 黃仁勳

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