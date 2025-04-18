記憶體現備貨熱潮！南亞科、品安快攻漲停 雙雄人氣超夯
川普關稅政策多變，記憶體產業提前出現備貨熱潮，DRAM、NAND Flash價格可望上修，記憶體族群18日量價齊揚，南亞科（2408）、品安（8088）快攻漲停，華邦電（2344）、晶豪科（3006）也強漲約5%，DRAM雙雄更一舉奪得台股人氣冠亞軍，多頭氣盛。
據TrendForce最新調查，美國「對等關稅」政策4月9日上路，隨後又宣布給予多數地區90天寬限期，政策的反覆已實質改變記憶體供需方操作策略。TrendForce資深研究副總吳雅婷表示，由於買賣雙方急於在寬限期內完成交易、生產出貨，以應對未來政策的不確定性，預期第2季記憶體市場的交易動能將隨之增強。
據TrendForce觀察，第2季DRAM（含高頻寬記憶體HBM）與NAND Flash合約價預期有3％～8％的調漲空間，較原估值明顯擴大。但法人也提醒，這波價格上揚多屬提前反映需求的短期效應，若終端市場需求無法適時回溫，第3季起恐有修正壓力。
南亞科總經理李培瑛日前表示，「若無關稅議題干擾，本季報價漲勢估計會不小」，惟仍看好白宮給予大陸之外各國延長對等關稅90天緩衝期對記憶體市場的助益。預期隨著需求復甦，DRAM價格持續大幅下滑的機會不大，南亞科今年營運也有機會逐季改善，毛利率有望轉正。
另，南亞科決議辦理私募增資，上限4億股普通股，此為南亞科12年多來首度辦理私募增資。此次私募案將用於投資先進記憶體製造的廠務與生產設備及前瞻技術的研究發展，或尋求與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟機會。
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