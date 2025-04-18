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DRAM、NAND Flash 本季價格上漲 概念股股價齊漲、這檔飆漲停
研調機構TrendForce最新報告指出，美方雖釋出90天寬限期，卻已實質改變記憶體供需方的操作策略，買賣雙方急於在寬限期內完成交易、生產出貨，預期將推升第2季的DRAM、NAND Flash價格也同步上修。
在產業面升溫下，帶動18日相關概念股大漲，南亞科（2408）盤中直攻漲停價35.3元，上漲3.2元，宇瞻（8271）也觸及45.2元，漲幅6.36%，華邦電（2344）、宜鼎（5289）、創見（2451）、十銓（4967）、威剛（3260）等，漲幅也都有3%以上。
展望後市，以南亞科來說，看好在AI機器人、AI伺服器、邊緣AI運算等AI應用需求帶動下，加上消費性電子產品市場逐步復甦，以及中國大陸祭出刺激經濟方案，都有助於DRAM需求提升。
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