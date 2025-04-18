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國巨Q1每股純益10.77元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

國巨（2327）昨（17）日舉行法說會，公布首季獲利季增逾51%，單季獲利55.3億元，每股純益10.77元，為近九季高點。展望後市，國巨預期，本季營收將季增低個位數百分比（約1%至3%），毛利率與營益率略增。

市場關注美國總統川普祭出關稅戰，國巨強調，關稅的不確定性使得整體產業出現混沌跡象，惟尚未觀察到直接衝擊。

觀察訂單出貨狀況，國巨指出，旗下標準品與高階品訂單出貨比（B／B ratio）均超過1，現階段通路商庫存水位逐步回歸健康區間，部分品項開始補貨。

國巨說，現在通路商對終端市場的銷售有開始信心回升的跡象，開始增加補庫預算，這對整體市場是正面訊號。

產能利用率方面，國巨表示，預估本季標準品為65%，優於首季的約60%；高階品產能利用率估落在75%，也優於首季的約70%。

談到整體市況，國巨執行長王淡如認為，受惠於AI和中國大陸電動車應用強勁，來自關稅的直接影響可控，估本季營收小幅季增個位數百分比，毛利率和營益率略增。

就各項產品來看，出貨力道較強依序為鉭電容（Tantalum）、電阻（R-CHIP）、積層陶瓷電容（MLCC），以及磁性元件（Magnetics）、感測器（Sensors）等。

國巨首季合併毛利率35.6%，季增2.5個百分點，年增1.8個百分點，主要受益產品組合優化；營業利益64.63億元，營益率20.8%，季增2.9個百分點，年增3.4個百分點；歸屬母公司業主稅後淨利55.3億元，季增51.67%，年增20%，每股純益10.77元，賺逾一股本。

國巨表示，首季認列與芝浦電子收購案相關顧問費用1.26億元，使得營業利益減少約0.4%，每股純益減少約0.25元，非營業項目淨收入為7.1億元，主要來自於利息淨收5.33億元。

國巨 每股純益 毛利率

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