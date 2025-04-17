美國政府16日宣布對伊朗原油出口實施新一輪制裁，當中包括中國大陸從伊朗進口原油的一家煉油廠，是美國總統川普重啟對伊朗「極限施壓」政策後的第六輪制裁。期貨法人表示，油價上行空間恐受限，國際油價在月線附近反壓大。

國泰證期顧問部分析師李修豪表示，雖然美國對伊朗實施制裁，可能使原油供應收緊，中國大陸3月工業產值年增7.7%，優於市場預期同樣利多原油，但美中貿易戰持續升溫，依據白宮15日發布的事實清單，由於中國大陸採取報復行動，美國將對中國大陸進口商品最高課徵245%關稅。

隨著關稅不確定性大，未來可能抑制原油需求，此外，OPEC+4月初部長級會議決議於5月起每日增產41萬桶原油，如果油價維持穩定，預期OPEC+將按計畫進行增產，恐限制油價上行空間，預期油價在月線附近反壓大。

此外，美國財政部還更新對航運和海事利益相關者的指導，警告注意伊朗原油制裁規避行為，16日WTI輕原油上漲超過2%，創近兩周以來新高。

庫存部分，截至11日當周EIA原油庫存較上周增加51.5萬桶，與市場預期的40萬桶相差不大，汽油庫存減少195.8萬桶，連七周下降，減幅高於於市場預期的160萬桶，隨著5月將到來，預期汽油將有季節性需求，整體來看美國國內的原油供需尚屬穩定。（國泰期貨提供）

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