台指期 上檔賣壓沉重

股期雙市昨（17）日指數走勢分歧，現貨指數下跌129點，收19,338點；台指期漲20點至19,369點，拉出正價差30.27點。期貨分析師表示，目前指數上檔套牢賣壓仍沉重，留意關稅戰、國際消息面影響。

台指期昨日持續在短期均線附近震盪，顯示觀望氣氛濃厚。值得關注的是，台積電（2330）首季法說會公布第2季財測高於市場預期，全年資本支出預期為380億至420億美元，維持此前預期不變，並對關稅影響回應「客戶態度不變」，激勵台指期夜盤剛開盤走強。

綜合期貨法人看法，關稅談判變化、聯準會主席鮑爾態度、未來經濟的不確定性等因素，恐使股市持續震盪，建議投資人須留自身風險及留意貿易戰談判動態。

籌碼面部分，三大法人賣超181.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少155口至5,694口，其中外資淨空單增加1,145口至29,870口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,809口至7,652口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,500點，周賣權最大OI落在17,000點 ; 月買權最大OI落在21,900點，月賣權最大OI落在17,800點。

永豐期貨表示，全月份未平倉量put／call ratio值由0.75下降至0.72。VIX指數下降3.05至33.51。外資台指期買權淨金額0.22億元 ; 賣權淨金額1.45億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨、自營商選擇權皆呈現保守，月、周選呈現較為謹慎，整體籌碼面略為不樂觀。技術面目前量能仍嫌不足，短線待壓縮三角收斂結束後，方能隨量能放大走出明顯波段趨勢。

保證金調整方面，臺灣期貨交易所昨（17）日公告調整華碩期貨（DJF）、南亞科期貨（CYF）、漢翔期貨（RCF）等25檔股票期貨，及華碩選擇權（DJO）1檔股票選擇權契約所有月份保證金適用比例，並自18日一般交易時段結束後起實施。