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得力砸1.2億 加碼增持福發

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

得力（1464）昨（17）日公告，參與福發實業現金增資案，以每股10元認購普通股1,244萬股，投資金額約1.24億元。加計今年初以每股15.5元、斥資4.31億元向原股東收購老股，得力二度出手福發，總投資達5.56億元，持股比來到67.96%。

得力表示，今年1月10日以每股15.5元價格，收購福發普通股2,784萬股，交易總額4.31億元。此次則依福發董事會決議辦理現金增資案，以每股10元參與認購1,244萬新股，投入資金1.24億元，完成後持股總數為4,553萬股。

根據公告內容，福發實業於4月7日股東會決議進行減資銷股，總計減資1,275萬股，其中得力被動減資8,930,214股。隨後由董事會通過增資案，發行普通股1,975萬股，由原股東依比例認購，其中得力認購1,244萬股。

得力指出，此次強化對福發的控制權，主因在於加速推動成衣布局策略。福發目前擁有一座台灣成衣廠、一座越南成衣廠，及四座柬埔寨成衣廠，預估未來幅發營收占集團營收占比約10-15%。

股東會 認購

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