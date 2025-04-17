大立光（3008）近期受關稅因素影響，可能帶來下修風險，惟法人考量其長線成長潛力與技術優勢，對其維持「買進」投資評等。

法人分析，大立光第2季進入傳統淡季，但因應客戶需求，第2季至第3季產能仍維持滿載。法人也看好今年新增的iPhone Slim輕薄機型，對薄型鏡片製程要求更高，而大立光憑藉領先的技術，具明顯競爭優勢，獲利能力依然可期。不過美國關稅政策仍可能影響整體出貨量，預估全年營收約為659億元，年增約10%，毛利率預計達53%，法人估每股純益（EPS）為205元。

權證發行商建議，看好大立光後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數150天以上的認購權證入手，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

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