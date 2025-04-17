石油 ETF 挑逾四個月

美國川普政府暫緩關稅政策90日，激勵全球股市與商品原物料反彈，國際油價近周也上漲1.6%。權證發行商建議，看好油價後市的投資人，可透過相關石油ETF如期元大S&P石油（00642U）、期街口布蘭特正2（00715L）相關權證掌握商機。

美國總統川普公布各國對等關稅稅率後，引爆系統性風險，全球股市與商品市場紛紛重挫。其中油價因市場預期經濟衰退，用油需求縮減，使得國際油價大跳水，布蘭特原油由每桶74.95美元下探至最低58.4美元才止跌彈升。

法人指出，儘管川普關稅政策一變再變，不過最新情勢是，宣布暫緩關稅政策90日，加上歐盟與多數國家與美國啟動協商，帶動全球股市與原物料市場反彈，國際原油價格穩步回升，布蘭特原油最新報價為每桶66.4美元。

展望原油後市，法人指出，供應方面，美國能源部長克里斯·賴特表示，考慮全面禁止伊朗石油出口，以迫使伊朗達成核子協議，但嚴格執行對伊朗原油出口制裁可能減少全球供應，其中，伊朗主要買家中國受影響較大。

需求方面，美國能源資訊署EIA警告，關稅可能對用油需求與油價造成嚴重影響。不過，隨各國啟動對美關稅協商，關稅問題所帶來的不確定性逐漸消散，全球金融與商品市場有望出現利空出盡並回歸基本面。

權證發行商建議，看好油價後市表現的投資人，可挑選相關連結期元大S&P石油、期街口布蘭特正2的認購權證進行布局。挑選標準，則以價外20%以內、剩餘天數超過四個月以上等條件為主。