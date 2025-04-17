快訊

英國最高法院裁決跨女「不是女性」 J.K.羅琳抽雪茄、舉杯高調慶祝

罷免雙吳連署疑涉偽造文書 北檢聲押禁見黃呂錦茹4人

影／國民黨4幹部涉造假連署清晨聲押 朱立倫喊話群眾：羈押庭再聲援

緯創、川湖 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
緯創。聯合報系資料照
緯創。聯合報系資料照

美國總統川普的關稅政策不確定性未消除，伺服器需求較消費產品具韌性。發行券商指出，看好AI族群後續表現的投資人可以留意緯創（3231）、川湖（2059）等相關權證。

美國政府將在一個月內宣布PC、智慧型手機與半導體的新關稅政策，為消費性產品的需求增添不確定性，然而伺服器對價格敏感度較低，加上在美墨加協議下（USMCA），墨西哥出口至美國的伺服器仍享有免稅。

緯創3月營收月增49%、年增70%至1,530億元；第1季營收季增17%至3,465億元，主要來自子公司緯穎貢獻。法人進一步指出，緯創3月筆電出貨量月增27%至190萬台、桌機出貨量月增14%至80萬台、顯示器出貨量月增42%至85萬台；累計第1季筆電出貨量季減8%至490萬台，符合預期。

展望後市，緯創預期第2季營收季增雙位數，2025年AI伺服器相關營收將逐季增、年增三位數。子公司緯穎也表示伺服器營收將強勁成長，法人預估，2025年伺服器營收比重將增至57%。關注關稅對需求影響變化，主要變數在於消費型NB美國需求受關稅影響，但伺服器展望仍正向。

川湖3月營收13.81億元，月增3.11%，年增77.95%，連六個月創新高，主要受惠通用伺服器需求回升；第1季營收39.54億元，季增27.6%。

展望後市，法人認為，短期來說，AI伺服器需求持續，預期第2季營收低至中個位數季增。

權證發行商建議，看好緯創、川湖可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

伺服器 營收

延伸閱讀

關稅政策擾亂金融市場 布局債市中長線投資甜蜜點

外資賣超136億…台積、聯電都被賣 金融股擔綱大提款機

Q1業績倍增的AI股~緯穎

緯穎、勤誠、川湖 韌性強

相關新聞

國巨Q1每股純益10.77元

國巨昨（17）日舉行法說會，公布首季獲利季增逾51%，單季獲利55.3億元，每股純益10.77元，為近九季高點。展望後市...

緯創、川湖 四檔搶鏡

美國總統川普的關稅政策不確定性未消除，伺服器需求較消費產品具韌性。發行券商指出，看好AI族群後續表現的投資人可以留意緯創...

石油 ETF 挑逾四個月

美國川普政府暫緩關稅政策90日，激勵全球股市與商品原物料反彈，國際油價近周也上漲1.6%。權證發行商建議，看好油價後市的...

大立光 兩檔有戲

大立光（3008）近期受關稅因素影響，可能帶來下修風險，惟法人考量其長線成長潛力與技術優勢，對其維持「買進」投資評等。

漢唐 選價內外5%

漢唐（2404）是台積電無塵室工程整合服務商，在台積電法說會透露AI成長動能強勁，亞利桑那州廠持續擴廠下，成為首波受惠者...

虎航 瞄準逾120天

台灣虎航（6757）3月自結單月營收14.09億元，年增1.5%，創同期新高；主要受到寒假、農曆年及東北亞雪季影帶動旅客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。