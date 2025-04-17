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宏碁看好 PC 業務成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌大廠宏碁（2353）昨（17）日在台舉辦新品發表會。展望後市，宏碁指出，今年首季台灣整體消費性PC市場衰退，但宏碁自身仍有成長，預估第2季消費性及商用PC業務都會優於去年，維持今年上半年在台灣市場成長目標。

宏碁在台推出全新AI輕薄筆電Swift系列新品，內建NPU的最新處理器，鎖定專業人士、學生及行動工作者市場，同步推出迷你AI電腦Revo Box、Aspire C27 All-in-one桌上型電腦及螢幕等一系列產品。

根據研調機構數據顯示，台灣第1季消費性PC市場整體出貨量下滑，宏碁交出逆勢增長成績，宏碁預期第2季度在消費性PC市場仍會成長；在商用PC方面，預期今年上半年也會成長。

整體而言，宏碁預估今年上半年在台灣市場業績表現會優於去年，下半年進入傳統旺季，估下半年出貨量會優於上半年，維持今年全年表現優於去年的目標。

針對美國對等關稅影響，宏碁認為對台灣PC市場仍需觀察。業界評估不會直接影響台灣PC市場，但可能有間接影響。

宏碁 消費 貨量

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