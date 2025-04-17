宇瞻第1季每股純益0.72元

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（17）日公告今年首季營運成果，受惠於低價回補庫存，獲利來到9,287萬元，季增151.35%、年減21.2%，每股純益0.72元。看待今年，預期DRAM和NAND Flash兩大記憶體產品線，將在第2、第3季市場逐步回溫下，供需關係趨於平衡，甚至出現供應短缺，價格也會止跌回升。

宇瞻指出，美國關稅政策的不確定性仍然存在，可能影響供應鏈布局與市場價格，以NAND Flash市場來說，由於產業長期虧損，上游供應商減產動能極強，減產幅度與速度皆高於DRAM，市場價格預計將優先回升。

至於DRAM方面，市場仍處於供過於求的階段，供應商逐步調整產能，以減緩價格進一步下跌的壓力。現階段DDR3需求量已低，DDR4雖仍為市場主流，隨著原廠產能縮減，未來市場供應將愈來愈緊縮，在DDR5方面，市場需求仍在增長，因價格與技術門檻較高，全面普及仍需時間。

宇瞻近年積極布局電子紙市場，與膽固醇液晶電子紙技術領先的虹彩光電合作，近期推出包括整合屏下鏡頭的智慧醫療顯示方案及結合雙螢幕設計的靜動整合型電子看板等。