快訊

英國最高法院裁決跨女「不是女性」 J.K.羅琳抽雪茄、舉杯高調慶祝

影／國民黨4幹部涉造假連署清晨聲押 朱立倫喊話群眾：羈押庭再聲援

同欣電第1季 EPS 2.79元 富鼎1.45元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）昨（17）日舉行法說會，公布首季獲利5.82億元，季增53.56%，年增59.45%，每股純益2.79元。

展望本季，同欣電預期高頻無線通訊模組（光通訊）業務成長幅度最大，高階感測器需求也穩健成長，整體營運將優於首季。

談到美國對等關稅影響，同欣電指出，目前研判報價未受直接影響。

同欣電強調，公司規劃將生產重心持續轉往菲律賓，未來若需進一步轉移產能至美國，將由菲律賓團隊支援。

法人關注客戶是否有提前備貨狀況，同欣電坦言，目前尚未觀察到客戶有明顯拉貨行動。

產品布局方面，影像感測器領域中，受惠自駕車提升高階感測器需求持續增長；RF模組方面，同欣電已有100G／400G／800G相關產品出貨實績，800G預計明年開始貢獻營收。

【記者李孟珊／台北報導】泛鴻海集團MOSFET廠富鼎（8261）昨（17）日公告首季獲利1.72億元，季減8.5%，但較去年同期倍增，每股純益1.45元。

展望2025年，富鼎總經理張嘉帥表示，看好電源供應器領域會有較大成長。

同欣電 感測器

延伸閱讀

想去菲律賓語言學校…家人卻稱很恐怖 過來人：沒想像中可怕

全民權證／華星光 兩檔閃亮

菲律賓同鄉會返金門省親 盼建立與祖籍地連結

菲律賓高中畢業歌選holoEN〈Breaking Dimensions〉 師長：兒子是Jailbird

相關新聞

國巨Q1每股純益10.77元

國巨昨（17）日舉行法說會，公布首季獲利季增逾51%，單季獲利55.3億元，每股純益10.77元，為近九季高點。展望後市...

緯創、川湖 四檔搶鏡

美國總統川普的關稅政策不確定性未消除，伺服器需求較消費產品具韌性。發行券商指出，看好AI族群後續表現的投資人可以留意緯創...

石油 ETF 挑逾四個月

美國川普政府暫緩關稅政策90日，激勵全球股市與商品原物料反彈，國際油價近周也上漲1.6%。權證發行商建議，看好油價後市的...

大立光 兩檔有戲

大立光（3008）近期受關稅因素影響，可能帶來下修風險，惟法人考量其長線成長潛力與技術優勢，對其維持「買進」投資評等。

漢唐 選價內外5%

漢唐（2404）是台積電無塵室工程整合服務商，在台積電法說會透露AI成長動能強勁，亞利桑那州廠持續擴廠下，成為首波受惠者...

虎航 瞄準逾120天

台灣虎航（6757）3月自結單月營收14.09億元，年增1.5%，創同期新高；主要受到寒假、農曆年及東北亞雪季影帶動旅客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。