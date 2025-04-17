同欣電第1季 EPS 2.79元 富鼎1.45元
CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）昨（17）日舉行法說會，公布首季獲利5.82億元，季增53.56%，年增59.45%，每股純益2.79元。
展望本季，同欣電預期高頻無線通訊模組（光通訊）業務成長幅度最大，高階感測器需求也穩健成長，整體營運將優於首季。
談到美國對等關稅影響，同欣電指出，目前研判報價未受直接影響。
同欣電強調，公司規劃將生產重心持續轉往菲律賓，未來若需進一步轉移產能至美國，將由菲律賓團隊支援。
法人關注客戶是否有提前備貨狀況，同欣電坦言，目前尚未觀察到客戶有明顯拉貨行動。
產品布局方面，影像感測器領域中，受惠自駕車提升高階感測器需求持續增長；RF模組方面，同欣電已有100G／400G／800G相關產品出貨實績，800G預計明年開始貢獻營收。
【記者李孟珊／台北報導】泛鴻海集團MOSFET廠富鼎（8261）昨（17）日公告首季獲利1.72億元，季減8.5%，但較去年同期倍增，每股純益1.45元。
展望2025年，富鼎總經理張嘉帥表示，看好電源供應器領域會有較大成長。
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