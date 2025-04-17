富采拚營收優於2024年

光電大廠富采投控（3714）董事長彭双浪昨（17）日於Touch Taiwan 2025記者會表示，公司轉型已見成效，透過資產活化、組織優化改善獲利，看好車用、感測、光通訊為未來成長動能，目標全年營收獲利優於去年。

針對美國對中國課徵高關稅影響，彭双浪說，富采直接銷美產品比例低於3%，直接衝擊極小，公司亦無赴美設廠計畫。談到富采Micro LED技術發展，彭双浪透露，已在效率與良率有所突破，高階顯示與穿戴應用今年導入，車用明年成長。

富采投控旗下隆達董事長范進雍補充，部分陸廠宣稱的M-LED多指Mini LED，富采憑藉與供應鏈夥伴合作，在Micro LED領域仍具領先地位。

富采並積極布局三大新興應用領域。在機器人感測方面，富采投控旗下晶光董事長唐修穆指出，該公司運用光學感測強項，聚焦視覺與觸覺技術開發，並結合Micro LED提升顯示效果，已與客戶進入人形機器人專案開發。

光通訊領域部分，富采整合Micro LED、磷化銦InP及VCSEL雷射技術，涵蓋短中長距離傳輸需求，並結合轉投資公司鼎元、GCS的偵測接收能力，產品已送樣驗證。

車用市場是富采另一重點，范進雍表示，積極拓展歐洲及大陸等非美市場，產品涵蓋車內外顯示與光源，已在4月獲歐洲車廠標案，預計年底或明年初可望確定車前燈訂單。彭双浪強調，富采產品在車用領域已無所不在，隨市場發展，明年貢獻可望提升。