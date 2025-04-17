富強鑫奪訂單 出貨喊衝

富強鑫（6603）昨（17）日舉行法說會指出，剛獲中國大陸知名電動車品牌廠、台灣ICT半導體等客戶的智慧射出成型設備訂單，第2季起陸續出貨，整體訂單能見度看到2026年第2季，將為營運注入成長動能。

富強鑫表示，此次斬獲的新訂單，以來自大陸知名電動車品牌廠需求最殷切，總計接獲近400台的多色機，主要為大型和超大型多色機，包含1,600噸有72台、1,900噸以上超大型141台，將為該公司寧波前灣新廠產能稼動率注入成長新活水。

全球貿易戰延伸各項經濟因素變局與ESG永續發展浪潮，帶動各產業掀起在地化與區域化，取代全球化的生產，藉以分散市場風險，在配合客戶因應營運規劃、重組供應鏈的需求，將帶動富強鑫設備訂單持續攀升。

從目前在手訂單結構來看，汽配業逾八成、ICT和半導體8%、運動產業和民用精品7%、其他約2%，主要成長需求來自大陸，又以華東、華北地區訂單業績成長比例最大。

富強鑫表示，公司正著手布局下一個成長引擎，面對美國新一輪對等關稅政策，除積極與主要客戶溝通掌握建廠增產速度、設備出貨動態外，更鎖定新廠擴建新選擇區域，包括關稅衝擊程度較低的國家、當地設備採購成本較高的國家等，憑藉在智慧射出設備客製化設計與豐富整合經驗，提供一站式購足加值服務。