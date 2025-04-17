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大和喊買東陽 上看168元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

東陽（1319）3月稅前盈餘為單月新高，外資大和資本最新報告表示，儘管目前面臨關稅和經濟不確定性，東陽仍具備良好市場占有率擴張潛力，主因其所在產業有高度進入門檻，因此給予「買進」評等，目標價從152元上調至168元。

大和表示，東陽3月表現亮眼，歸因售後市場（AM）與原廠配件（OEM）業務毛利率擴張保持良好。預估其第1季毛利率為37%，高於市場預期的35.8%。大和認為，東陽首季毛利率優於預期，主要是產品組合優化及AM業務毛利率擴張。東陽3月營業利益率25.1%，雖低於2月的26.3%，但高於去年同期的21.1%。

大和指出，根據美國最新汽車關稅政策，東陽零組件面臨25%關稅，預計5月3日生效。然據彭博報導，川普已暫時擱置對整車的關稅措施，零件關稅仍將實施。東陽的AM客戶可能需要自行吸收這些新增的關稅成本。

東陽 毛利率 關稅

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