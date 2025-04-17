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籌碼穩定股 抗震

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股受制美國對等關稅不確定性因素，短期反彈後陷入整理。專家指出，隨多空低檔大量換手，廣達（2382）、台灣虎航等法人買超、融資減少的「籌碼穩定」個股，股價可望領漲抗跌，在盤勢震盪時扮演多頭明燈。

美聯準會主席鮑爾暗示推遲降息，加上美中貿易戰持續增溫，美股四大指數全面收黑，輝達（NVIDIA）、台積電ADR跌幅各達6.8%、3.6%，台股昨日在三大法人同步賣超下，開低後震盪盤軟，連二日走跌。

台新投顧副總經理黃文清分析，台股清明連假後急跌近4,000點，引發融資斷頭賣壓出籠，同期間減肥幅度大於加權指數跌幅，顯示浮額獲得有效清洗，基於短線操作難度高，建議優先關注籌碼面穩定個股，有助提升獲利機會。

篩選法人近五日買超逾200張，自4月7日以來融資減少，且同期間股價表現相對強勢個股，主要包括矽力*-KY、台灣虎航、世紀鋼、漢唐、貿聯-KY、東元、鈊象、力旺、文曄、廣達、緯創、大同等，昨日逆勢上漲0.6%至9.9%不等。

受惠通用伺服器提前拉貨及GB200伺服器放量，電子下游硬體廠第1季營收進度超前，廣達具有低評價、高殖利率等優勢，本波吸引外資及投信進場低接，昨日股價漲1.3%收230元，力守5日線，另一檔緯創漲0.8%收100.5元，連三日站穩月線。

美中科技戰愈演愈烈，法人預期中國大陸對德儀（TI）及亞諾德半導體（ADI）等美系類比IC大廠加徵至125%晶片關稅，矽力*-KY可望受益國產替代效應，昨日股價攻頂收459元，一根長紅棒收復所有均線，已將4月2日以後跌幅完全收復。

台灣虎航 台股

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