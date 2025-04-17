小摩：祥碩受關稅衝擊低 維持目標價2,450元

摩根大通（小摩）發布報告指出，市場法人可能過度擔心關稅對祥碩（5269）的衝擊，但祥碩受到的衝擊較低，預期2025年及2026年獲利有望上修，維持「優於大盤」評等及目標價2,450元。

對於祥碩，小摩指出，法人圈可能過度擔心關稅影響、潛在的個人電腦（PC）去庫存及PCIe封包交換器進度緩慢等三大議題，但法人圈可能低估祥碩2025年及2026年的獲利能力。隨著祥碩展現強勁的獲利能力，這些誤解有望逐漸消除，祥碩在5月中旬的法說也有望化解部分疑慮。

首先是關稅議題。小摩分析，根據祥碩的說法，美國曝險部位的定義是基於客戶的性質，而不是出貨到美國的產品或與美國需求相關產品，因此祥碩的實際美國風險部位並不大，依小摩估算，占總營收的比重低於10%。

其次是PC去庫存議題。小摩認為，祥碩的主要業務是主機板相關，而不是桌機或筆電相關。主機板的庫存非常健康，關稅之前的拉貨較有限，因為北美占主機板總需求的比重不到 10%。

第三是PCIe封包交換器進度。小摩指出，祥碩2026年的PCIe封包交換器將快速成長，主要是因為2025年的基期低及許多終端客戶的積極回應。

由於祥碩第1季財報優於預期，小摩將第2季預估營收調高12%，成為28億元（比法人圈平均預估高出11%），季增13%，年增34%，主要由超微業務推動；但將毛利率從54.7%稍微下調到53.1%，以反映產品組合中的小晶片比重提高。

小摩認為，如果祥碩在超微（AMD）的市占提高，或是併購日本IC設計公司Techpoint獲得政府核准的進度更順利，則第2季的成長動能將更強大。