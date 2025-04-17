整理包／一文掌握台積電法說會關鍵重點

晶圓代工龍頭台積電（2330）17日召開法說會，全球矚目，經濟日報為讀者整理台積電法說會重點，讓讀者一文掌握關鍵數字與趨勢。

首季財報

首季合併營收8,392.5億元，季減3.4%，年增41.6%；稅後純益3,615.6億元，為同期最佳，季減3.5%，年增60.3%，每股純益13.94元。換算本季每天開門就賺進40.17億元，符合市場預期。

首季毛利率58.8%，營益率48.5%，稅後純益率43.1%。毛利率、營益率均落在先前法說會釋出的財測區間。

若以美元計算，首季合併營收255.3億美元，季減5.1%，年增35.3%。

本季展望

公司預估美元營收將介於284億美元至294億美元，再創新高，平均值季增12.8%，優於外資圈普遍預期的季增個位數百分比。

以新台幣32.5元兌1美元匯率假設，預估本季毛利率介於57%至59%，營益率介於47%至49%。

台積電強調，本季營收持續成長，主要受惠客戶3奈米以及5奈米強勁需求。

2025年與後市展望

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，儘管無法預測關稅未來動向，預計2025年美元營收年增率目標維持中二十位數百分比（24%至26%）不變，主因晶圓代工2.0的卓越表現，預期AI需求持續強勁，其他市場應用也將溫和復甦。

魏哲家強調，台積電2024年來五年複合成長方向也不變。

2025年資本支出

台積電重申，今年資本支出維持380億美元至420億美元不變，符合市場預期，挑戰歷史新高。當中約70%用在先進製程，10%至20%用於特殊製程，另外10%至20%用於先進封裝。

台積電指出，2025年首季資本資出100.6億美元，較去年第4季112.3億美元略降。

看美國關稅

魏哲家表示，關稅帶來不確定性，但未見客戶的態度有所改變。現在要討論下半年的狀況還太早，將持續關注對終端市場需求的潛在影響。

魏哲家強調，關稅議題是政府與政府之間的事，台積電不會介入，而是將重心專注在業務基本面。在領先全球的技術、卓越的製造能力和客戶的信任下，進一步加強競爭地位，有信心台積電今年能持續成長。

談參與英特爾晶圓代工事業傳聞

台積電董事長魏哲家表示，目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談。

加碼美國投資

魏哲家表示，由於蘋果、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通與博通等客戶對AI極高的需求，台積電已加碼投資美國千億美元，預估相關專案投資到位後，未來將有約30%的2奈米及以下先進製程產能將位於美國亞利桑那州。台積電目標在亞歷桑那州培育出一個完整的半導體供應鏈生態系統，這將會創造一個更大的經濟規模。