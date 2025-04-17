台積電法說會／可豁免半導體關稅？ 魏哲家：尊重國與國談判結果

美國總統川普稱近日將宣布新的半導體關稅稅率，外界關注在美加碼投資的台積電能否豁免。台積電董事長魏哲家今天出席法人說明會表示，關稅議題是國家與國家之間的談判，台積電是民營企業並未參與，完全尊重談判結果。

同時，魏哲家也透露，台積電曾向美國政府尋求協助，取得設廠相關的必要許可，未來在美國亞利桑那州晶圓廠的2奈米產能占比將達到約30%，形成一個獨立的先進半導體製造聚落。

台積電下午舉行線上法人說明會，法人詢問大客戶輝達（NVIDIA）銷往中國的H20降規版晶片遭美國管制出口等地緣政治議題看法，魏哲家指出，台積電不評論特定客戶的產品，但提出全年成長展望時已考慮相關因素。

魏哲家說，現在很多人有各種臆測，台積電確實已注意到近期宣布的所有關稅政策潛在影響，會持續謹慎觀察，目前為止沒看到客戶行為有任何改變，因此並未調整今年營收展望。

談到台積電先前宣布對美國再投資1000億美元（約新台幣3.25兆元），魏哲家說，這項決策是因為美國客戶對人工智慧（AI）的需求非常強勁，包括蘋果、輝達、高通、博通等，台積電需要在美國擴產支持客戶，但也不會放緩在日本和德國的投資計畫。

台積電公布第1季毛利率58.8%，表現符合預期，歸屬母公司淨利新台幣3615.6億元，創下歷年同期新高，每股純益13.94元；台積電預期，第2季在3奈米和5奈米強勁需求驅動下，季營收可望達284億至292億美元，以中間值計，將季增13%。台積電全年美元營收成長目標維持不變，將成長24%至26%。