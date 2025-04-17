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結親英特爾？加碼投資美怎布局 台積電法說會七大重點一次看

今年初表態將與大陸繼續合作…適逢晶片禁令 黃仁勳再訪北京

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整理包／台積電法說會 七大重點一次看

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電17日召開法人說明會。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台積電17日召開法人說明會。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台積電（2330）17日召開法人說明會，公布第1季財報及第2季財測目標，首季每股純益13.94元，預估第2季美元營收284億到292億美元，毛利率預估為57~ 59%、營益率 47~ 49%；另外，法人關注的關稅， 結親英特爾，加碼投資美國等議題，董事長暨總裁魏哲家也一一說明；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

1、第1季財報：單季營收8,392.5億元、毛利率58.8%、EPS 13.94元

台積電第1季合併營收8,392.5億元，年增41.6%，季減3.4%；稅後純益3,615.6億元，年增60.3%，季減3.5%，創歷年同期新高；每股盈餘13.94元；換算首季每天開門就賺進40.17億元。

若以美元計算，第1季營收為255.3億，年增35.3%，季減5.1%。

今年第1季毛利率58.8%，營業利益率48.5%，稅後純益率43.1%。

2、第2季展望：營收284~292億美元、毛利率57~59%、營益率47~49%

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望，預估今年第2季美元營收介於284~292億美元，平均值季增近約13%；若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，預估毛利率57~59%，營益率47~49%。

3、今年整體業績展望：預估美元營收全年成長近中雙位數

台積電董事長暨總裁魏哲家重申，預計美元營收全年成長近中雙位數（24~26%，約25%）不變，持續超越晶圓代工2.0產業表現，預期AI需求持續強勁，其他市場溫和復甦。

魏哲家強調，台積電2024年來的五年複合成長方向也不變；台積電今年第2季營收預期因客戶3奈米強勁需求而復甦，整體晶圓代工2.0將因AI需求持續成長。

4、資本支出：預估今年資本支出380~420億美元

台積電重申今年資本支出380~420億美元不變，符合市場預期，將挑戰歷史新高；其中約70%用在先進製程，10%至20%用在特殊製程，另有10%至20%用在先進封裝等。

根據台積電法說會所公布的資料顯示，今年第1季資本支出100.6億美元，較去年第4季的112.3億美元略降。

5、關稅：魏哲家表示關稅帶來不確定性但未見客戶改變

魏哲家針對法人關注的關稅議題表示，雖然近期關稅因素帶來風險與不確定因素，但尚未看見客戶態度出現改變；他指出，在關稅議題，可能會在未來幾個月內獲得更多資訊，將繼續密切關注對終端市場需求的潛在影響，並謹慎管理業務。

魏哲家強調，在充滿不確定性的情況下，台積電將繼續專注在業務基本面，在技術領先、卓越的製造能力和客戶的信任下，進一步加強競爭地位，有信心台積電今年能夠持續超越晶圓代工 2.0 的年成長。

6、結親英特爾？魏哲家：目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談

台積電是否與英特爾結親的傳聞頻頻傳出，且引來是否造成技術外流的擔憂，魏哲家在法說會上親自給答案，粉碎外界傳聞；他表示，台積電目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談。

7、加碼美國投資：支援蘋果、輝達、超微、高通與博通等客戶需求

魏哲家表示，台積電正在加碼美國投資，預估專案投資到位後，將有約30%的2奈米及以上產能將位於亞利桑那州，將會創造更大的規模經濟，有助在美國培育更完整的半導體供應鏈生態系統。

魏哲家說，因應來自美國市場非常強勁的AI需求，台積電必須擴充產能，支援包含蘋果、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通與博通等客戶的需求。

台積電 魏哲家

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