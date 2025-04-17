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台積電法說會／魏哲家：未見客戶訂單改變 全年營收維持20%中位數增幅

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長魏哲家今日主持法說會表示，未見客戶訂單和行為有任何改變， 全年營收維持20%中位數增幅。（法新社）
台積電董事長魏哲家今日主持法說會表示，未見客戶訂單和行為有任何改變， 全年營收維持20%中位數增幅。（法新社）

台積電今天舉行法說會，釋放第2季營收強勁成長逾12%，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，截至目前為止並未看看到客戶訂單和行為有任何變化，台積電預估全年受惠3奈米和5奈米營收強勁成長，仍維持全年營收20%中位數增幅（24~26%）。

魏哲家強調，今年初曾預測晶圓代工業產值10%，這與國際市調機構預測年增的11%一致。雖然最近關稅潛在影響存在不確定性和風險，但目前尚未看到客戶行為的任何變化。因此仍然預期2025年全年的收入將以美元計算增加接近中位數20%。公司仍會在接下來的幾個月中持繼密切監控市場需求的潛在影響，並謹慎管控公司業務。

魏哲家強調，在不確定因素中，公司將專注幾項關注指標，包括公司業務基本面，即技術領先、製造優勢和客戶信任，並強化公司的競爭地位。

展望今年，他強調台積電將繼續履行對產業增長的承諾。目前看客戶端仍AI相關晶片維持非常強勁的需求。為此公司預估今年AI加速器的營收將會倍增收入提高一倍。這些晶片包括AI GPU、AI ASIC和用于AI訓練和推理的數據中心的HBM產品。

魏哲家也提到DeepSeek橫空出世帶動強勁AI長期需求，因為降低了未來AI開發的門檻。他認為AI模型更廣泛使用和採用，這一切都需要使用領先的AI結構，連帶讓公司對5G、AI和HPC等行業元趨勢的長期增長機會充滿信心。他透露台積電對未來五年內的AI加速器年複合營收成長率接近中40%，充滿信心。

AI 台積電 營收

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