台積電法說會／關稅急單？第2季展望超好 法人都在問公司給答案

台積電（2330）今日召開法說會，台積電預估今年第2季美元營收介於284-292億美元，平均值季增近約13%。相關數據大幅優於法人預估季增中個位數6%上下。引發分析師不斷追問是否是美國關稅豁免期間因素帶來客戶急單或提前備貨，對此公司管理層則給出標準答案。

台積電今日法說會台積電董事長暨總裁魏哲家 、台積電財務長黃仁昭、台積電法人關係處處長蘇志凱也一同出席。

台積電法說會法人提問環節，摩根士丹利證券董事總經理詹家鴻開第一槍提問目前市場最關注的關稅議題與半導體關稅豁免相關議題，該議題也是市場焦點。

回應詹家鴻提問是否可知道台積對關稅看法？是否台積電加碼美國千億美元至1650億美元可確定豁免關稅？全球投資者都相當關心關稅議題，公司回應則說，所有政策特別是關稅決定都是政府職責，台積電作為私人企業完全尊重，但不會參與其中。

至於分析師繼續追問第2季優於預期是否已納入關稅帶來的轉變，黃仁昭則重申，如同台積先前所說，到目前為止台積還沒有看到客戶行為發生任何變化。台積第2季的成長主要得益於對3奈米和5奈米技術的強勁需求，這得益於HPC 平台的成長。台積沒有看到任何客戶行為的變化。就關稅議題而言最好直接問客戶。

黃仁昭並重申說，關稅存在不確定性和潛在風險。到目前為止，我們可以與大家分享的是，台積全年成長25%的展望，與上一季度沒有什麼不同。