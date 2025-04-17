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台積電法說會／破除結親英特爾 IFS 市場傳聞 魏哲家親自給答案

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲／台北即時報導
台積電董事長魏哲家。歐新社
台積電董事長魏哲家。歐新社

美國官方大力邀請台積電（2330）結親英特爾IFS，導致市場傳聞紛紛擾擾，台積電董事長暨總裁魏哲家今日在法說會上親自給答案。

美國官方大力邀請台積電結親英特爾IFS傳聞籠罩之下，台積技術外流議題持續成為市場話題並干擾股價表現，魏哲家今日在法說會上親自給答案，粉碎外界傳聞。

魏哲家直言，台積電目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談。

魏哲家並說，台積電正在加碼美國投資，預估專案投資到位後，台積約30%的2奈米及以上產能將位於亞利桑那州，從而在美國形成一個獨立的先進製造業集群，也將會創造更大的規模經濟，並有助於在美國培育更完整的半導體供應鏈生態系統，從而使台積電能夠繼續在幫助客戶取得成功方面發揮關鍵且不可或缺的作用。在繼續作為關鍵合作夥伴之際，並充分利用美國半導體產業的所有優勢和領導地位。

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