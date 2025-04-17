台積電法說會／魏哲家估三成2奈米以下產能將在美亞利桑那廠
台積電（2330）今日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家提到，台積電有意加碼美國千億美元投資，預估專案投資到位後，估三成2奈米以下先進製程產能將在亞利桑那廠生產，進而支援客戶包含蘋果、輝達、超微、高通與博通等需求。
魏哲家說，來自美國市場非常強勁的AI需求，包含蘋果、輝達、超微、高通與博通等，因此台積必須擴充產能。
魏哲家並說，預估美國投資專案完成後，約30%的2奈米及以上產能將位於亞利桑那州，從而在美國形成一個獨立的前沿製造業集群，也將會創造更大的規模經濟，並有助於在美國培育更完整的半導體供應鏈生態系統，從而使台積電能夠繼續在幫助客戶取得成功方面發揮關鍵且不可或缺的作用。
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