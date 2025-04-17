台積電法說會／魏哲家：關稅帶來不確定性但未見客戶改變

台積電（2330）今日召開法說會，釋出第2季營收估284-292億美元，展望均值季增13%優於市場預估，台積電董事長暨總裁魏哲家提到，雖然近期關稅因素帶來風險與不確定因素，但尚未看見客戶態度出現改變，並重申全年美元營收成長中雙位數成長(24-26%，約25%)不變，持續超越晶圓代工2.0產業表現。

魏哲家並強調，台積電今年第2季營收預期因客戶3奈米強勁需求而復甦，整體晶圓代工2.0將因AI需求持續成長。

魏哲家說，關稅因素帶來風險與不確定因素，但尚未看見客戶態度出現改變。

魏哲家也說，台積電今年維持中雙位數成長(24-26%)的目標，並持續關注在產業基本面包含大趨勢、客戶信賴等，台積電2024年來的五年複合成長方向也不變。

就關稅議題，魏哲家也說，可能會在未來幾個月內獲得更多資訊，將繼續密切關注對終端市場需求的潛在影響，並謹慎管理業務。在充滿不確定性的情況下，台積繼續專注於業務基本面。憑藉台積技術領先地位、卓越的製造能力和客戶的信任。進一步加強台積的競爭地位。因此，我們有信心台積電在 2025 年能夠持續超越晶圓代工 2.0 的年成長。