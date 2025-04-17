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AI需求強勁及地震後遞延交貨加持 台積電本季營收估季增12.8%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AI需求強勁及地震後遞延交貨加持 ， 台積電本季營收估季增12.8%。圖/本報資料照片
AI需求強勁及地震後遞延交貨加持 ， 台積電本季營收估季增12.8%。圖/本報資料照片

台積電今日釋出本季財測目標，預估合併營收將介於284億美元到292億美元，以1美元兌換台幣32.5元計算，單季合併營收介於9230億元到9490億元， 季增11.2%到14.4%，毛利率介於57%到59%，與第1季的58.8%相近；營業利益率47%到49%。

台積電第2季合併營收增幅以中位數計算，約12.8%，除了地震因素遞延交貨挹注，AI晶片需求強勁，帶動先進製程和先進封裝出貨維持高檔 。

台積電仍維持今年資本支出為380億美元到420億美元，其中涵蓋美國亞利桑那州廠的投資布局。

台積電並強調，台積電海外增加布局，未來5年毛利率影響數約2到3個百分點，但公司仍有信心長期毛利率仍可維持逾53%。

台積電 毛利率

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