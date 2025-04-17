台積電首季仍賺進3615.6億元 每股純益13.94元 今股價尚未收復900元

台積電今（17）日將召開線上法說會，先一步公布今年第1季財務報告合，單季稅後純益約3615.6億元，每股純益13.94元（折合美國存託憑證每單位為2.12美元）。換算台積電每天賺進逾40億元。

台積電今日股價受到ADR（美國存託憑證）重挫%、美國限制輝達H20晶片出口到中國大陸，輝達首季認列高達55億美元費用加上全球微影設備大廠艾司摩爾（ASML）首季接單不如預期並示警無法量化近來接連宣布的關稅措施對半導體產業所造成的衝擊，諸多利空匯聚，以849元開低走低，一度來到842元當天低點，不過買盤在9時50分點火，午盤一度翻紅，終場最後以847元作收，下跌8元，賣壓仍重。

台積電公布第1季合併營收為8392.54億元，季減3.4%、年增 41.6%；台積電第1季營收中有認列地震影響，雖未能超越高標，但受惠AI需求依舊強勁，以及新台幣貶值，首季營收仍達標，並高於財務預估目標中位數。

若以美元計算，2025年第1季營收為255.3億美元，年增加35.3%、季減約5.1%。第1季毛利率58.8%，營業利益率為48.5%，稅後純益率則為43.1%，表現仍亮麗。

台積電首季3奈米製程出貨營收占比約22%，5奈米製程出貨營收占更高達36%；7奈米製程出貨營收占比15%。合計先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的73%，和前一季相當。

台積電下午法說會由董事長魏哲家及資深副總暨財務長兼發言人黃仁昭共同主持。除提出首季營運成果外，法人也將聚焦美國關稅對於產業景氣影響、人工智慧（AI）市場需求、台積電全球布局、資本支出和先進製程最新進展等重要議題。