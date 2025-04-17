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台積電首季稅後純益 3615.6億 平均每天賺40.17億

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）17日收盤後召開法說會，第1季合併營收8,392億5,000萬元，稅後純益約3,615億6,000萬元，每股盈餘為13.94元（折合美國存託憑證每單位為2.12美元），換算首季每天開門就賺進40.17億元

與去年同期相較，2025年第1季營收增加41.6%，稅後純益增加60.3%，每股盈餘則增加60.4%。與前一季相較，2025年第1季營收減少3.4%，稅後純益則減少3.5%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2025年第1季營收為255.3億，較去年同期增加35.3%，較前一季減少5.1%。

2025年第1季毛利率為58.8%，營業利益率為48.5%，稅後純益率則為43.1%。

3奈米製程出貨佔台積公司2025年第1季晶圓銷售金額的22%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的15%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的73%。

台積電法說會前罕見的出現外資紛紛調降目標價的情況， 不過大多維持原來的評等並未調降，以外資所給予的評等來看， 以買進評等居多， 也有優於大盤的評等，綜合各外資目標價的區間，調降後的目標價約落在1,050~1,500元間。

外資降目標價的考量因素中，主要是擔憂美國總統川普將公布半導體關稅的衝擊、是否與英特爾合資、AI需求的持續性等；不過，外資雖湧現調降目標價風潮，但幾乎沒有降評，顯示仍舊看好台積電長期發展， 有外資直言，在不確定因素釐清後，台積電股價有機會強勢反彈。

台積電17日以849元開低後一度下滑至842元，但似乎出現提早押注法說會後行情的買盤， 股價近午盤時一度翻紅，拉升至856元，盤中高低價差達14元，振幅1.63%，終場收在847元，下跌8元， 漲跌幅0.94%。

台積電 外資

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