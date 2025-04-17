台積電財報／首季每股稅後純益13.94元 大致符合預期

台積電（2330）將於17日召開法說會，盤後先公布財報資料，首季每股稅後純益13.94元，大致符合市場預期的13.44元平均值。雙率並符合公司預估。

台積電17日公布2025年第1季財務報告，合併營收約新台幣8,392億5千萬元，稅後純益約新台幣3,615億6千萬元，每股盈餘為新台幣13.94元（折合美國存託憑證每單位為2.12美元）。

與去年同期相較，2025年第1季營收增加了41.6%，稅後純益增加了60.3%，而每股盈餘則增加了60.4%。與前一季相較，2025年第1季營收減少了3.4%，稅後純益則減少了3.5%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2025年第1季營收為255.3億，較去年同期增加了35.3%，較前一季減少了5.1%。

2025年第1季毛利率為58.8%，營業利益率為48.5%，稅後純益率則為43.1%。

3奈米製程出貨占台積公司2025年第1季晶圓銷售金額的22%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的15%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的73%。