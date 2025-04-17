快訊

堅定表態「我會去」…藍營諸侯第一人 蔣萬安今晚赴北檢聲援黃呂錦茹等人

嚇壞！蝦皮APP偷看手機相簿一天6次 內行人教1招關閉手機權限

把車送去保養「拆底盤掉下4毛球」 車主跟技工全嚇傻：根本沒聽到聲音

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電財報／首季每股稅後純益13.94元 大致符合預期

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲/台北即時報導
台積電廠區外觀，圖為高雄廠區。記者／劉學聖攝影
台積電廠區外觀，圖為高雄廠區。記者／劉學聖攝影

台積電（2330）將於17日召開法說會，盤後先公布財報資料，首季每股稅後純益13.94元，大致符合市場預期的13.44元平均值。雙率並符合公司預估。

台積電17日公布2025年第1季財務報告，合併營收新台幣8,392億5千萬元，稅後純益約新台幣3,615億6千萬元，每股盈餘為新台幣13.94元（折合美國存託憑證每單位為2.12美元）。

與去年同期相較，2025年第1季營收增加了41.6%，稅後純益增加了60.3%，而每股盈餘則增加了60.4%。與前一季相較，2025年第1季營收減少了3.4%，稅後純益則減少了3.5%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2025年第1季營收為255.3億，較去年同期增加了35.3%，較前一季減少了5.1%。

2025年第1季毛利率為58.8%，營業利益率為48.5%，稅後純益率則為43.1%。

3奈米製程出貨占台積公司2025年第1季晶圓銷售金額的22%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的15%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的73%。

台積電 新台幣 營收 財報

延伸閱讀

台積電法說倒數 法人估首季賺逾13元全年展望按兵不動

台積電法說會下午登場 盤中跌13元市值失守22兆元

三個雞婆救命！照大腸鏡意外切除癌化息肉 台積電女員工淚謝醫護

台股早盤下跌逾200點 台積電開低6元

相關新聞

台積電法說會／破除結親英特爾 IFS 市場傳聞 魏哲家親自給答案

美國官方大力邀請台積電（2330）結親英特爾IFS，導致市場傳聞紛紛擾擾，台積電董事長暨總裁魏哲家今日在法說會上親自給答...

台積電法說會／魏哲家：關稅帶來不確定性但未見客戶改變

台積電（2330）今日召開法說會，釋出第2季營收估284-292億美元，展望均值季增13%優於市場預估，台積電董事長暨總...

台積電首季毛利率持穩達58.8% 先進製程扮要角

台積電今日公布首季毛利率仍持穩於58.8%，僅比去年第4季的59%，微減0.2個百分點，若不是因認列121大地震影響，表...

台積電法說會／魏哲家估三成2奈米以下產能將在美亞利桑那廠

台積電（2330）今日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家提到，台積電有意加碼美國千億美元投資，預估專案投資到位後，估三...

台積電法說會／重申今年資本支出380-420億美元不變

台積電（2330）今日召開法說會，公司重申今年資本支出380-420億美元不變的方向，符合市場預期。

AI需求強勁及地震後遞延交貨加持 台積電本季營收估季增12.8%

台積電今日釋出本季財測目標，預估合併營收將介於284億美元到292億美元，以1美元兌換台幣32.5元計算，單季合併營收介...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。